Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Nach Verkehrsunfallflucht: Alkoholisierte Autofahrerin kommt Streifenwagen entgegen

Fröndenberg (ots)

Eine 32-jährige Fröndenbergerin hat am Samstagabend (04.12.2021) gegen 19.20 Uhr in der Mühlenbergstraße in Fröndenberg einen Verkehrsunfall verursacht, indem sie mit ihrem Auto einen geparkten Pkw touchierte. Danach entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Auf der Anfahrt zum Einsatzort bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei das Fahrzeug der 32-jährigen Fröndenbergerin auf der Eulenstraße. Die Polizeibeamten hielten die Frau an und kontrollierten sie. Ihr Auto wies starke Beschädigungen auf. Als die Frau ausstieg, schwankte sie leicht. Außerdem nahmen die Einsatzkräfte Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus.

Die 32-jährige Fröndenbergerin wurde daraufhin zur Polizeiwache Unna gebracht, wo ihr ein diensthabender Arzt Blutproben entnahm. Die Polizei beschlagnahmte ihren Führerschein und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Die entstandenen Sachschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf rund 6000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell