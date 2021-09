Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fuchs verirrt sich in die Stadt

Kaiserslautern (ots)

Ein Fuchs hat sich am Sonntagmorgen in die Kaiserslauterer Innenstadt verirrt. Passanten entdeckten das Tier gegen 8 Uhr im Bereich des Willy-Brandt-Platzes. Bis die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte sich der Fuchs unter der Treppe zum Parkhaus des Pfalztheaters versteckt. Weil die Tierrettung nicht erreicht werden konnte, nahm sich die Feuerwehr des Fuchses an. Sozusagen "mit vereinten Kräften" wurde er eingefangen und anschließend wieder im Wald ausgesetzt... |cri

