Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Einbruch in Imbiss - Täter entwendeten Wechselgeld

Bönen (ots)

Ein auf Kipp stehendes Fenster nutzten unbekannte Täter, um in der Nacht zu Montag (06.12.2021) in einen Imbiss an der Bahnhofstraße einzusteigen. Sie gelangten vom Marmelinghöfener Weg zum rückwärtigen Bereich des Hauses, schoben die Rollläden hoch und konnten anschließend das Fenster öffnen.

Die Täter entwendeten einen geringen Bargeldbetrag, der als Wechselgeld in der Kasse verblieben war.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell