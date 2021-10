Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit Hausverbot stiehlt Bier aus Tankstelle

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In einer Tankstelle in der Elseyer Straße stahl ein Mann Sonntagnacht (10.10.2021) gegen 2 Uhr sieben Bierflaschen. Er hatte zunächst den Verkaufsraum betreten und angegeben, Zigaretten kaufen zu wollen. Der 32-jährige Mitarbeiter erkannte den Mann jedoch, da er nach vorangegangenen Ladendiebstählen bereits Hausverbot hatte. Nachdem er auf diesen Umstand angesprochen wurde, nahm er beim Verlassen des Tankstellengeländes die Bierflaschen an sich und flüchtete. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige. (arn)

