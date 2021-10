Polizei Hagen

POL-HA: Motorroller in Vorhalle gestohlen - Zeugen gesucht

Hagen-Vorhalle (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstagabend (09.10.2021) und Sonntagmittag (10.10.2021) stahl ein bislang unbekannter Täter in Vorhalle den Motorroller eines 54-jährigen Hageners. Der Mann sagte den Polizeibeamten, dass er am Sonntag, gegen 12.00 Uhr, den Diebstahl seines Rollers festgestellt hat. Diesen hatte er am Vorabend, gegen 20.00 Uhr, am Espenweg abgestellt und das Lenkerschloss verriegelt. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

