Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: "Querdenker"-Versammlung in der Innenstadt

Hamm - Mitte (ots)

Eine Versammlung der Initiative "Querdenker 238" am Freitag, 20. August 2021, auf dem Markplatz mit dem Thema "Für Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und Kindeswohl" verlief störungsfrei. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr beteiligten sich in der Spitze bis zu 30 Teilnehmende an der Standkundgebung. Die Auflagen und Hygienebestimmungen wurden eingehalten.(ab)

