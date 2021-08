Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Wasserwerker: An der Tür gescheitert und vier Fahrzeuge bei Flucht beschädigt

Hamm-Uentrop (ots)

Falsche Wasserwerker scheiterten am Donnerstag, 20. August, gegen 14.45 Uhr, an der Wohnungstür einer 79-Jährigen auf der Ostenallee. Als ein weiterer Bewohner des Mehrfamilienhauses nach Hause kommt flüchten sie und beschädigen mit einem Kleinwagen insgesamt vier Fahrzeuge. Die 79-jährige Bewohnerin war skeptisch und ließ die beiden unbekannten Männer - angeblich Wasserwerker - nicht in die Wohnung. Sie gaben an, das Wasser in der Wohnung abstellen zu müssen. Als ein weiterer Bewohner des Mehrfamilienhauses nach Hause kam, verließen beide Männer fluchtartig das Wohnhaus. Wenige Augenblicke später, als der 54-jährige Zeuge nach den Männern sehen wollte und von der Ostenallee in die Wilhelminenstraße ging, kamen ihm die beiden Unbekannten in einem silbernen VW Polo aus der Rietzgartenstraße entgegen. Als sie den Zeugen erblickten, beschleunigten sie ihren Kleinwagen durch eine Engstelle aus einem entgegenkommenden Ford und drei geparkten Autos (Skoda, Mercedes und Toyota) in Richtung Ostenallee. Im Vorbeifahren beschädigte der VW alle vier Fahrzeuge und verursachte einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Polizei Hamm sucht nun nach den unbekannten Tatverdächtigen und dem silbernen VW Kleinwagen. Beide Männer sind zwischen 35 und 40 Jahren alt, 1,75 Meter groß und haben kurz rasierte dunkle Haare. Einer war mit einer Jeans und einem dunklen Oberteil und einer mit einer Jeans, einem grauen Hemd und einer schwarzen Jacke bekleidet. Die Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug oder den beschriebenen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

