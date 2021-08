Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Pkw in Bookholzberg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 2. August 2021, in der Zeit von 9:30 bis 11:20 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines auf dem Parkplatz "Sommerfrische" an der Straße "Alte Allee" in Bookholzberg abgestellten Pkw ein.

Auf diesem Wege gelangten die Täter in das Fahrzeuginnere des gelben VW Tiguan. Die Täter entwendeten eine Handtasche mit Papieren, persönlichen Gegenständen und Bargeld.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

