POL-BO: Versuchter sexueller Übergriff: Kriminalpolizei fahndet nach Taxifahrer

Bochum (ots)

Zu einem versuchten sexuellen Übergriff ist es am frühen Samstagmorgen, 7. August, in Bochum-Weitmar gekommen. Die Kripo fahndet nach einem tatverdächtigen Taxifahrer.

Um nachhause zu fahren, stieg eine 17-Jährige aus Bochum gegen 4.10 Uhr morgens am Taxistand gegenüber des Musikforums in ein Taxi. Sie erläuterte dem Fahrer vorab, dass sie nicht genügend Bargeld dabei habe, um den gesamten Fahrpreis zu bezahlen. Der Fahrer nahm sie dennoch mit und fuhr die 17-Jährige zur Markstraße, Ecke Königsallee. Dort angekommen, verlangte er entgegen der Absprache dennoch den vollen Preis. Als die 17-Jährige wiederholte, dass sie nicht so viel Geld dabeihabe, entgegnete der Fahrer, er könne das auch "anders" regeln.

Nach Aussage der Bochumerin öffnete der Fahrer daraufhin die Autotür, zerrte sie in einen Garagenhof und versuchte, ihre Jacke auszuziehen.

Ein zufällig vorbeikommender Mann verhinderte wahrscheinlich Schlimmeres. Als er sah, was passierte, hielt er den Taxifahrer fest. Die 17-Jährige konnte daraufhin fliehen. Der Taxifahrer konnte vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten.

So wird der Taxifahrer beschrieben: männlich, 30 bis 40 Jahre alt, laut Zeugenaussage "südländisches" Aussehen.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Helfer vor Ort sowie mögliche weitere Zeugen unter der Telefonnummer 0234/909-4120 (außerhalb der Bürodienstzeit: -4441) um Hinweise.

