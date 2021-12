Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Frankenhardt -Stetten: Einbruchsversuch

Am Montag zwischen 8:30 Uhr und 10:30 Uhr versuchte ein Unbekannter sich Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Dazu manipulierte der Einbrecher an der Haustüre, scheiterte jedoch an dem Schließmechanismus.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall-Hessental: Sachbeschädigung an Garagen

Zwischen Samstag und Sonntag haben Unbekannte 24 Lüftungsgitter von Garagen in der Straße Am Kreuzstein beschädigt. Der Sachschaden dürfte im vierstellige Bereich liegen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet unter Telefon 0791 400-0 um Zeugenhinweise.

Rosengarten: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Montagabend gegen 17:00 Uhr war ein 20-Jähriger mit einem Daimler-Benz CLK auf der B19 zwischen Westheim und Ottendorf unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überfuhr zwei Kurvenwarntafeln, einen Leitpfosten, um anschließend eine Hecke auf einer Länge von circa 15 Metern abzureißen. Anschließend fiel der Wagen auf allen vier Rädern auf einen rund 5 Meter unterhalb der Fahrbahn befindlichen Feldweg. Der 20-jährige Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer blieben offenbar unverletzt. Der PKW wurde bei dem Unfall völlig zerstört und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei über 50.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Gegen 17:25 Uhr befuhr ein 42-jähriger BMW-Fahrer die Johanniterstraße in Richtung Friedensbrücke. Als er nach links über den Abbiegestreifen auf das Gelände einer dortigen Tankstelle einfahren wollte, übersah er einen entgegenkommenden VW eines 67-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden liegt bei rund 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell