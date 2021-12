Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Blaufelden: Sattelzug umgekippt; B 290 gesperrt

Blaufelden: (ots)

Ein 43-jähriger Fahrer eines Sattelzugs befuhr am Montag gg 16.15 Uhr die B 290 von Bad Mergentheim in Richtung Crailsheim. In einer leichten Linkskurve kurz vor Blaufelden geriet er mit dem Gespann nach rechts in den Grünbereich. Er verlor daraufhin über seinen Lastzug die Kontrolle, kippte beim Gegensteuern und kam quer über die Fahrbahn zum Liegen. Der Lkw-Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Die transportierten Getränke in Form von Tetra Paks landeten großteils auf der Fahrbahn. Die Straße ist nun komplett blockiert weshalb eine Umleitung eingerichtet wurde. Die Dauer der Sperrung ist noch nicht abzusehen; von mehreren Stunden ist aber sicherlich auszugehen. Aktuell ist die örtliche Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften an der Unfallstelle im Einsatz. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 70.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell