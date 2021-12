Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen-Hohenacker: Hund verletzte Passanten

Waiblingen: (ots)

Ein 67-jähriger Fußgänger wurde am Freitagvormittag beim Spazierengehen von einem Hund gebissen. Gegen 9.45 Uhr lief er zwischen Schwaikheim und Hohenacker, als er beim Zillhardtshof auf eine Hundeführerin traf, die mit zwei Hunden beim Gassigehen war. Der Fußgänger lief in diesem Moment an den Tieren vorbei, als die Hundeführerin gerade die Hinterlassenschaften ihrer Tiere einsammelte und dadurch unaufmerksam war. Der 67-jährige wurde just von einem dieser Tiere ins Bein gebissen und leicht verletzt. Die Hundeführerin ist bislang namentlich nicht bekannt. Sie war ca. 30 bis 35 Jahre, ca. 165cm groß, hatte dunkelblonde lange Haare mit Pferdeschwanz. Bekleidet war sie mit einem langen Mantel in schwarz-bordeaux sowie einer schwarzen Hose. Zur Klärung des Geschehens sollten sich Zeugen sowie die Hundeführerin mit der Polizei in Hohenacker unter Tel. 07151/82149 in Verbindung setzen.

