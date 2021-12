Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Frontalzusammenstoß mit 3 Verletzten Am Montagabend, gegen 20:10 Uhr, befuhr eine 24jährige Opel-Fahrerin die B29 von Aalen in Richtung Schwäbisch Gmünd. Kurz vor der Abfahrt Schwäbisch Gmünd Ost geriet sie, Zeugenangaben zufolge, über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden BMW. Der 64jährige Fahrer wurde hierbei schwer verletzt, dessen 64jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Die 24jährige Opel-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Bei ihr stellten die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test bestätigte den Verdacht und die Frau musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Anzeige gefertigt. Die B29 war zwischen dem Verteiler Iggingen und der Ausfahrt Schwäbisch Gmümd Ost für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Säuberung der Fahrbahn bis 23:15 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen war mit 3 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 15 000 Euro.

