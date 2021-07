Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt unangeschnallt Auto - bei Kontrolle stellt sich Fahrt unter Drogeneinfluss heraus

Hagen-Vorhalle (ots)

An der Einmündung Sporbecker Weg/Am Ringofen wurde die Polizei am Mittwoch (07.07.2021) gegen 08.30 Uhr ¬auf einen VW aufmerksam, da der Fahrer seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Sie stoppten das Auto und kontrollierten den 36-Jährigen, der seine Fahrt augenscheinlich schnell wieder fortsetzen wollte. Er wirkte nervös und unruhig - er knibbelte unter anderem an den Fingernägeln. Die Polizisten bemerkten zusätzlich, dass die Pupillen des Hageners stark verengt waren. Sie reagierten auch kaum auf Licht bei einem Reaktionstest. Der Mann stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser ergab 0 Promille. Ein Drogenvortest hingegen zeigte an, dass er Cannabis sowie Amphetamine zu sich genommen hatte. Er musste zur weiteren Überprüfung eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Anzeige. Bis zum Abbau der Substanzen ist ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. (arn)

