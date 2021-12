Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auffahrunfall auf Bundesstraße 29 - Bedrohung im Supermarkt - Reifen zerstochen - Mercedes kam von Straße ab

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Reifen zerstochen

An einem Pkw Renault, der in der Weissacher Straße geparkt war, wurde zwischen Freitag und Samstag zwei Reifen zerstochen. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Allmersbach im Tal: Von Straße abgekommen

Eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Montag gegen 11.30 Uhr die L 1080 in Richtung Königsbronnhof. Bei nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle und kam mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab. Am Mercedes, der beim Unfall kippte und auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen kam, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Das Auto wurde abgeschleppt.

Backnang: Rabiater Kunde im Warenhaus

In einem Supermarkt in der Sulzbacher Straße wurde am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr ein 68-jähriger Kunde mit einem Messer bedroht. Der Mann wollte im Supermarkt mit seinem Einkaufswagen durch eine Engstelle, die durch eine Palette und weitere Kunden verursacht war. Er sprach die Kunden an und bat diese zur Seite zu gehen und Platz zu machen. Einer dieser Personen, ein 73-jähriger Mann, war sofort aufbrausend, zog ein Messer und bedrohte damit den 68-Jährigen. Nachdem Mitarbeiter auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchtete der Tatverdächtige aus dem Markt. Er konnte von der Polizei später ermittelt werden. Das Messer wurde von der Polizei beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Winterbach: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf B29

Zwei Leichtverletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen kurz vor 7:30 Uhr auf der B29 zwischen Winterbach und Schorndorf. Eine 76 Jahre alte Seat-Fahrerin fuhr die Bundesstraße in Richtung Aalen entlang und bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 72-jährige BMW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Die linke Fahrspur musste zeitweise gesperrt werden, es kam zu erheblichem Rückstau im Berufsverkehr.

