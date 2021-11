Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Beschädigte Autos + Drogen im Straßenverkehr + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Auto beschädigt

Zwischen 12.30 Uhr am Donnerstag und 01.15 Uhr am Freitag, 12. November, kam es in der Tiefgarage eines Wohnblocks am Richtsberg zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen 1er BMW. Der oder die Täter zertrümmerten eine Seitenscheibe, rissen Fahrzeugteile ab und traten Dellen in die Türen. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 2000 Euro. Hinwiese zu verdächtigen Beobachtungen die damit im Zusammenhang stehen könnten, bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederweimar -Platte Reifen

In der Nacht zum Freitag, 12. November, stach ein noch unbekannter Täter drei Reifen eines Pkw-Anhängers und die beiden Vorderreifen eines in unmittelbarer Nähe geparkten Kleintransporters platt. Tatort war in beiden Fällen der Wiesenweg. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigungen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Cappel - Kratzer am Corsa

Zwei übereinanderliegende und ca. 8 Zentimeter lange Kratzer auf der Fahrertür bedeuten einen Schaden von mehreren Hundert Eur. Wie die Kratzer auf die Fahrertür des blauen Opel Corsa E kamen, also ob mutwillig verkratzt oder mit dem Einkaufswagen angeeckt oder sogar durch eine Kollision steht nicht fest. Der Schaden entstand von Mittwoch auf Donnerstag, 11. November, zwischen 13 und 08.45 Uhr. Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niedereisenhausen - Kein Führerschein und Drogeneinfluss

Als die Polizei Biedenkopf am Freitag, 12. November, gegen Mittag im Heimbachweg eine Autofahrerin kontrollierte, räumte diese ein, unter dem Einfluss von Amphetaminen und starken Medikamenten zu stehen und zudem keinen Führerschein zu haben. Die Fahrt für die im Hinterland lebende 43 Jahre alte Frau war damit zu Ende. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe.

Marburg - Positiver Drogentest bei Motorrollerfahrer

Am Freitag, 12. November, um 12.50 Uhr, geriet ein Zweiradfahrer in der Straße Am Richtsberg in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Der Drogentest des 57 Jahre alten Mannes reagierte gleich auf mehrere Substanzen. Er musste seinen Motorroller stehenlassen und mit zur Blutprobe.

Marburg - Unfallflucht auf dem Gerhard-Jahn-Platz

Vermutlich beim Rangieren auf dem Gerhard-Jahn-Platz beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug den Gastronomieschirm der Bar Biedermeier. Vermutlich ohne den Schaden bemerkt zu haben, fuhr der Verursacher weg. Wer hat das Manöver am Donnerstag, 11. November zwischen 13 und 17 Uhr gesehen? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Flucht nach Parkplatzrempler auf dem GGS-Parkplatz

Als die Fahrerin am Freitag, 12. November, um 12.15 Uhr, zu ihrem Auto zurückkehrte, sah sie hinten links an der Stoßstange einen frischen Unfallschaden. Als sie das Auto morgens um 06 Uhr auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions in der Leopold-Lucas-Straße abgestellt hatte, war er unbeschädigt. Nach den Spuren am blauen Skoda Fabia kam es wahrscheinlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zu der Kollision. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell