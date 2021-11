POL-MR: Billige Handtaschen teuer gekauft-Kripo Marburg bittet um Hinweise + Drogeneinfluss und gefälschter Führerschein + Kinderwagen gestohlen + Unfallfluchten-Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Dreihausen - Billige Handtaschen teuer gekauft - Kripo Marburg bittet um Hinweise

Der Betrug zum Nachteil eines über 80 Jahre alten Senioren passierte am Montag, 08. November, gegen 11 Uhr in Dreihausen in der Straße zum Friedhof. Ein Betrüger überredete den Mann zum Kauf von vier Handtaschen, für die er letztlich 190 Euro und einen Ehering zum Ausgleich für den ursprünglich geforderten Preis von 400 Euro kassierte. Die Handtaschen erwiesen sich als wertlos bzw. minderwertig und keinesfalls dem Preis entsprechend. Das Betrugsopfer hatte vor einem Haus gewartet, als gegenüber ein dunkler Kombi anhielt und der ihm unbekannte Fahrer ausstieg und auf ihn zukam. Nach dem Gespräch bot der Autofahrer dann seine Waren an, die er schließlich aus dem Kofferraum holte. Das eigentliche "Verkaufsgespräch" verlagerte sich danach ins Haus. Der Senior konnte den Pkw nicht näher beschreiben. Der Fahrer war ca. 1,70 Meter groß und dick. Der geschätzt Mitte 60 Jahre alte Mann hatte graue gewellte Haare, sprach deutsch und trug einen dunkelgrauen Parka und dunklere Hosen. Wo ist der Ehering mit der Gravur 30.04.08? Wer hat das Auto und den Mann am Montag in Dreihausen noch gesehen? Wer hat das Treffen mit dem Senior und das Feilbieten der Ware gesehen und kann nähere Angaben zum Fahrer und zum Fahrzeug machen? Wo wurden in letzter Zeit Waren aus dem Kofferraum eines Kombi angeboten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Drogeneinfluss und ein total gefälschter Führerschein

Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Donnerstag, 11. November, um 15 Uhr, in Kirchhain einen Opel Corsa. Der im Ostkreis wohnende 20-jährige Fahrer zeigte einen bulgarischen Führerschein, der sich als eine Totalfälschung herausstellte. Danach reagierte auch noch der Drogentest positiv auf THC. Der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt ist sichergestellt. Der Mann durfte die Wache erst nach der Blutprobe die Wache wieder verlassen.

Sarnau - Kinderwagen gestohlen

Vom Hof eines Einfamilienhauses in der Sepp-Herberger-Straße verschwand ein schwarzer HAUG Buggy. Der Diebstahl des Kinderwagens war am Freitag zwischen 16 und 17 Uhr. Wer hat zu dieser Zeit in Sarnau Beobachtungen gemacht, die in einem Zusammenhang stehen könnten? Wer hat das Verladen oder den Abtransport des Buggys gesehen und kann Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Elnhausen/Hermershausen - Spiegel gegen Spiegel

Im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße 71 zwischen Elnhausen und Hermershausen krachten die Spiegel zweier Autos zusammen. Während die Fahrerin des beteiligten Opel Insignia stoppte, setzte der andere Autofahrer seine Fahrt nach Elnhausen fort. Da es zur Unfallzeit am Mittwoch, 10. November, um 07.10 Uhr, noch dunkel war, konnte die Opelfahrerin weder den entgegenkommenden Pkw noch deren Fahrer beschreiben. Höchst wahrscheinlich entstand auch an dem anderen beteiligten Auto ein Schaden am Spiegel auf der Fahrerseite. Wo also steht seit Mittwochmorgen ein Auto mit einem frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel? Wer hat den Unfall mitbekommen und kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg /Niederweimar- Verlorenen Gegenstand überfahren - Pannenfahrzeuge am Straßenrand

Eventuell hängt die Sichtung zweier am Straßenrand gesichteter Fahrzeuge mit einem verlorengegangenen Gegenstand zusammen. Da ein Auto den Gegenstand beim Überfahren hoch und gegen ein weiteres Auto schleuderte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall war am Donnerstag, 11. November, gegen 12.30 Uhr, auf der B 3, der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Marburg Süd und Niederweimar. Bekannt ist bislang nur das Auto, an welchem durch den hochgeschleuderten Gegensand ein Schaden entstand. Das Teil, vielleicht ein Teil eines Spanngurtes, verursachte an der Fahrertür des grauen Saab einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Zum vorausfahrenden darüberfahrenden Auto konnte der Saabfahrer keine Angaben machen. Allerdings standen unmittelbar hinter dieser Unfallstelle zwei Transporter auf dem Seitenstreifen. Dabei handelte es sich um einen mit Planenaufbau und einen mit geschlossenem Kasten, letzterer eventuell ein Opel Vivaro. Dieses Fahrzeug war blau beschriftet. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen nun den Autofahrer, der über den später nicht mehr auffindbaren Gegenstand fuhr. Möglicherweise entstand an dessen Fahrzeug ja ebenfalls ein Schaden. Außerdem bitten die Ermittler um Hinweise zu den beiden Transportern. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marbach - 401,14 Euro - Spiegelschaden am Kleintransporter

Zwischen 08 Uhr am Montag und 09 Uhr am Mittwoch, 10. November, entstand an einem weißen Renault Trafic auf noch unbekannte Weise ein Schaden am linken Außenspiegel. Der Transporter parkte in dieser Zeit vor dem Anwesen Emil-von-Behring-Straße 65 auf einem der eingezeichneten Parkplätze parallel zur Fahrbahn. Die Spuren deuten auf eine Kollision beim Vorbeifahren mit zu geringem Seitenabstand hin. Sachdienliche Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

