POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruchs in Bank

Frankenhardt-Honhardt: Einbruch in Bank - Kriminalpolizei ermittelt

Am Sonntagabend zwischen 22.30 Uhr und 23:15 Uhr verschafften sich nach derzeitigem Kenntnisstand drei Unbekannte Zutritt zu den Räumen einer Bankfiliale in der Hällische Straße. IM Inneren des Gebäudes versuchten die Einbrecher in den Tresorraum der Bank vorzudringen. Dabei wurden sie offenbar von einem Bankkunden, welcher zum Geldabheben einen dortigen Geldautomaten benutze, gestört. Die unbekannten Eindringlinge ließen daraufhin von ihrer Tat ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, auch im Vorfeld der Tat, unter 07361 580-0.

