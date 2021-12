Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall im Bereich Loxstedt/L135 (Lichtbild in der Anlage)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag (01.12.2021) kam es gegen 14:00 Uhr auf der Landesstraße 135 zwischen den Ortschaften Loxstedt und Stotel zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Frau aus Nesse war von Stotel in Richtung Nesse unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Mehrere Fahrzeugführer konnten zunächst ausweichen. Sie kollidierte schließlich mit dem PKW eines 60-jährigen Bremerhaveners, welcher nicht mehr ausweichen konnte. Durch den Unfall wurde die Frau schwer verletzt. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der Bremerhavener wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es teils zu massiven Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell