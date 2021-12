Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: LKW-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Ilshofen: LKW-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstag gegen 14:30 Uhr war ein der Fahrer eines DAF-Sattelzuges auf der Bundesautobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Hierbei kam der Sattelzug vom rechten Fahrstreifen von der Fahrbahn ab. Im Bankett sank das Fahrzeug ein und fiel letztlich zur Seite. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Er musste von Rettungskräften aus dem LKW befreit werden. An dem LKW entstand Sachschaden in Höhe von über 100.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen der Autobahn ist aktuell (Stand: 15:05 Uhr) für die Rettungsmaßnahmen und die Bergung des Fahrzeuges gesperrt. Vor der Unfallstelle bildet sich ein Stau. Bitte vorsichtig an das Stauende heranfahren!

