Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Pflegeheims in er Wolfgangstraße einen dort geparkten Mazda beim Aus- oder Einparken. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubterweise. An dem Mazda entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Gegen 13:24 Uhr am Dienstag kam es auf der Johanniterstraße zu stockendem Verkehr. Eine 58-jährige VW-Fahrerin musste ihr Fahrzeug abbremsen. Eine nachfolgende 41-jährige Mercedes-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Die 58-jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell