POL-HAM: Seniorin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mark (ots)

Eine 86-Jährige wurde am Montag, gegen 16.05 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Soester Straße leicht verletzt. Die Frau befuhr den Fahrradweg der Soester Straße mit einem Pedelec in nördliche Richtung. Zur gleichen Zeit befuhr eine 51-jährige die Alte Soester Straße und beabsichtigte nach rechts auf die Soester Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 86-Jährige stürzte und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro. (ag)

