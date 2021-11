Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Kump (ots)

Ein 52-Jähriger wurde am Montag, gegen 14.05 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße schwer verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Motorrad in nördliche Fahrtrichtung. Etwa in Höhe der Straße Kumper Vöhde beabsichtigte eine 43-jährige Frau auf der Werler Straße mit ihrem VW Lupo zu wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Der Motorradfahrer stürzte und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verblieb er stationär. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Werler Straße teilweise gesperrt. Durch Polizeibeamte wurde der Verkehr abgeleitet. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell