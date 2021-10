Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Von Fahrbahn abgekommen - Fahrerin und Beifahrerin verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Eine 22-jährige Frau sowie ihre 25-jährige Beifahrerin, beide aus Hamm, sind am Samstagmittag (30. Oktober) bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße verletzt worden. Die Peugeotfahrerin war dort gegen 12.20 Uhr in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 247 aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Kleinwagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier stieß sie mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Mercedes zusammen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen ebenfalls abgeparkten Volkswagen geschoben. Die beiden Fahrzeuginsassinnen wurden in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Sie konnten nach ambulanter Behandlung wieder von dort entlassen werden. Der Peugeot war nicht mehr fahrbreit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.(es)

