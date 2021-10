Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brandstiftung an Pkw

Hamm-Wiescherhöfen (ots)

Unbekannte setzten am Freitagabend, gegen 21.45 Uhr, einen Renault Twingo auf der Daimlerstraße in Brand. Ein Zeuge konnte das Fahrzeug mit einem Feuerlöscher noch vor Eintreffen der eingesetzten Kräfte löschen. Der Pkw wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

