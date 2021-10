Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 13-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Süden (ots)

Schwer verletzt wurde am Freitag, 29.10.2021, ein 13-jähriger Radfahrer, als er gegen 13.20 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Werler Straße, unweit der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße, stürzte. Er befuhr die Werler Straße in Fahrtrichtung Norden und kam ihn Höhe einer Verkehrsinsel ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.(mw)

