POL-HAM: Nur Armleuchter fahren ohne Licht!

Unter diesem Motto steht eine Wanderausstellung, bei der Schülerinnen und Schüler für die Bedeutung der Fahrradbeleuchtung und die bessere Sichtbarkeit als Radfahrer sensibilisiert werden.

Anlässlich der dunklen Jahreszeit soll die Aktion zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen.

Jedes Jahr nimmt eine Hammer Schule daran teil: Am Donnerstag, 28. Oktober und Freitag, 29. Oktober, war es das Beisenkamp-Gymnasium. In den zwei Tagen durchliefen rund 200 Fünft- und Sechstklässler/-innen vier Module: In einer "Black Box" mussten sie selbst in die Pedale treten, um das Innere mit der Fahrradlampe zu beleuchten. Dadurch wurde eine abendliche Straßenszene simuliert und die Schüler/-innen erlebten, wie schwer Radfahrer ohne Licht zu erkennen sind.

Im zweiten Modul ging es um Reflektoren und Beleuchtung am Rad. Danach lernten die Teilnehmer/-innen in einem kleinen Reparaturkurs, typische Mängel an der Fahrradbeleuchtung selbst zu beheben. An der letzten Station erfuhren sie, wie wichtig reflektierende Materialien wie Sicherheitswesten oder Klappbänder sind. Zusätzlich unterrichteten die Verkehrssicherheitsberaterinnen der Hammer Polizei die Kinder über das richtige Verhalten als Radfahrer/-innen im Straßenverkehr.

Die Wanderausstellung ist eine Kampagne der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreisen in NRW e.V. (kurz: AGFS). Sie wird von der P3 Agentur für Kommunikation und Mobilität aus Köln realisiert und mit Unterstützung der Stadt Hamm und des ADFC Hamm durchgeführt.(hr)

