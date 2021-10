Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 87-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Leicht verletzt wurde ein 87-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Wambelner Straße am Donnerstag, 28. Oktober. Gegen 14.30 Uhr befuhr der 87-Jährige die Wambelner Straße Richtung Rhynern und beabsichtigte an der Einmündung Kettermannweg nach links abzubiegen. Ein 58-jähriger Motorradfahrer wollte den Radfahrer links überholen und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. (kt)

