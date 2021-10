Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 82-jährige Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde eine 82-jährige Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Jürgen-Graef-Allee am Mittwoch, 27. Oktober. Gegen 14.30 Uhr befuhr eine 71-jährige Polo-Fahrerin die Jürgen-Graef-Allee in nördlicher Richtung und beabsichtigte dann nach links in eine westlich gelegene Parkbucht zu fahren. Ein 81-jähriger Golf-Fahrer befuhr die Jürgen-Graef-Allee in südlicher Richtung und stieß mit dem Polo zusammen. Die 82-jährige Beifahrerin des Golf-Fahrers wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter behandlung wieder entlassen wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (kt)

