Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 26.04.21, gegen 06.45 Uhr, befuhr ein 53-jähriger PKW-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Fahrzeug den Kreisel in der Auschnippe in Uslar. Ein 45-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Offenburg fuhr in den Kreisel ein, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 EUR.

