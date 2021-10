Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Westen (ots)

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Radbodstraße unweit der Hafenstraße am Donnerstag, 28. Oktober, leicht verletzt. Gegen 16.35 Uhr befuhr ein 68-jähriger Nissan-Fahrer die Radbodstraße auf dem linken Fahrstreifen in nördlicher Richtung. Eine 40-jährige Ford Kuga-Fahrerin fuhr von einem östlich gelegenen Grundstück an und beabsichtigte die Radbodstraße in südlicher Fahrtrichtung zu befahren. Sie stieß dabei mit dem Nissan zusammen. Die 40-Jährige sowie die 67-jährige Beifahrerin im Nissan wurden von Krankenwagen in Krankenhäuser gebracht, wo sie jeweils nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde die Radbodstraße in Fahrtrichtung Süden gesperrt; es kam zu Verkehrsstörungen. (kt)

