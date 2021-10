Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 15-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 15-jähriger Radfahrer wurde am Freitag, 29. Oktober, um 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Soester Straße Ecke Hohefeldweg schwer verletzt.

Ein 73-jähriger Hammer war in seinem Mercedes auf der Soester Straße in Richtung Westen unterwegs. Beim Abbiegen in den Hohefeldweg kommt es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer aus Bönen, der auf dem Hohefeldweg in Richtung Norden fuhr.

Der 15-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verbleibt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3150 Euro.(hr)

