Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter flüchtet nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hamm-Wiescherhöfen (ots)

Ein 26-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Weetfelder Straße leicht verletzt. Der Mann fuhr mit einem Mercedes-Benz in südliche Fahrtrichtung und kam in Höhe der Carl-Zeiss-Straße nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er frontal gegen einen Baum. Der Leichtverletzte flüchtete anschließend, konnte aber im Rahmen der Ermittlungen angetroffen werden. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Ihm wurde daraufhin in der Polizeiwache Mitte eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. (ag)

