Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 15-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 31. Oktober, auf der Wilhelmstraße wurde ein 15-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Gegen 17 Uhr trat der Jugendliche unvermittelt im Bereich der Bahnunterführung auf die Straße, um auf den südlichen Gehweg zu gelangen. Hierbei erfasste ihn ein 57-jähriger VW-Fahrer mit seinem Pkw, als dieser die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Osten befuhr. Der 15-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell