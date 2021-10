Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstag, 23.10.2021, gegen 10.45 Uhr, den Zubringer von der der Bundesstraße 3 kommend auf die Bundessstraße 532. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Römerstraße einbiegen. Dort übersah er eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 27-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Pkw der 27-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 11.000 Euro.

