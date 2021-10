Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brennender PKW

Freiburg (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Freitag, 22.10.2021 in der Ortmattstraße, Brombach. Gegen 19:45 Uhr wurde der Fahrzeughalter auf den brennenden Mercedes in seiner Hofeinfahrt hingewiesen, bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde mittels Gartenschlauch und Feuerlöscher versucht, die Flammen unter Kontrolle zu halten. Nach derzeitiger Sachlage muss das Feuer im Turbolader ausgebrochen sein, von einer Brandstiftung wird daher nicht ausgegangen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

tb/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell