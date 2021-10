Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Jungbulle auf Wanderschaft

Freiburg (ots)

Ein freilaufender Jungbulle war am Montagmorgen, 25.10.2021, zwischen 01:50 Uhr und 04:00 Uhr im Bereich der Lucke unterwegs. Das Tier spazierte die Freiburger Straße hinauf, überquerte die Bundesautobahn 98 und lief die Kreisstraße 6328 in Richtung Rümmingen hinab. Mit neun eingesetzten Streifenbesatzungen konnte der etwa 300 Kilo schwere Bulle davon abgehalten werden, die Autobahn zu betreten. Diese wurde vorsorglich für etwa 90 Minuten komplett gesperrt. Mit Hilfe von Jagdpächtern, einem Rinderzüchter sowie einem Landwirt konnte der Jungbulle schlussendlich eingefangen und in einem Anhänger weggefahren werden.

