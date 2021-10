Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Personen rotten sich zusammen - Kontrolle durch starke Polizeikräfte

Freiburg (ots)

Nachdem sich am Sonntagmittag, 24.10.2021, eine größere Anzahl von Personen auf dem Parkplatz eines Discounters beim Bahnhof in WT-Waldshut zusammenrotteten, führte die Polizei mit starken Kräften Kontrollen durch. Gegen 15:30 Uhr war dies einer Frau aufgefallen, die mutmaßte, dass sich die Personen schlagen könnten. Beim Erblicken der Polizei zerstreute sich ein Großteil. Die Polizei kontrollierte in der Folge 33 Personen in Kleingruppen. Bei allen handelte es sich um jüngere Männer und Jugendliche. Strafbare Handlungen konnten keine festgestellt werden. Neben mehreren Streifen der Landespolizei war auch die Bundespolizei in das Einsatzgeschehen miteingebunden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell