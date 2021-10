Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Aggressiver Partygast kommt in Gewahrsam - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 24.10.2021, musste ein aggressiver Partygast in Murg-Oberhof in Gewahrsam genommen werden. Kurz nach 01:00 Uhr war die Polizei um Hilfe gerufen worden. Bei der privaten Feierlichkeit soll der 23-jährige randaliert und andere Gäste geschlagen haben. Als die Polizei vor Ort eintraf, wurde der Mann bereits von anderen Gästen auf dem Boden festgehalten. Der Mann zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv, soll diese bedroht und beleidigt haben. Nur unter erheblichem Kraftaufwand und Gegenwehr gelang es, dem Mann die Handschließe anzulegen. Nachdem er vom verständigten Rettungsdienst untersucht worden war, kam er in Gewahrsam. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Mann eingeleitet und bittet Zeugen, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

