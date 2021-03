Polizei Hagen

POL-HA: E-Bikes aus Keller entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hagen (ots)

Zwischen Sonntag (07. März) gegen 15 Uhr und Montag (08. März) gegen 05:10 Uhr wurden in der Roonstraße zwei E-Bikes aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses entwendet. Eine 25-Jährige bemerkte den Diebstahl am Montagmorgen, als sie mit dem Rad zur Arbeit fahren wollte. Sie und ihr Freund seien am Vortag letztmalig mit den E-Bikes für eine Fahrradtour unterwegs gewesen. Der Kellerverschlag, in dem die Pedelecs abgestellt waren, wurde augenscheinlich aufgebrochen. Eines der Pedelecs der Marke "Cube" ist schwarz mit roten Schriftzügen, hat eine rote Klingel und verfügt über einen Gepäckträger. Zudem ist das Rad mit einer auffälligen Schlosshalterung ausgestattet. Die Halterung wurde bei dem Rad erkennbar mit Panzertape verstärkt. Das andere Pedelec der Marke "Fischer" ist ebenfalls schwarz, hat jedoch blaue Schriftzüge. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (ra)

