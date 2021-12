Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich einer oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Daimlerstraße und flexten einen Tresor auf. Ein Mitarbeiter stellte den Einbruch am Sonntag gegen 09:45 Uhr fest und verständigte die Polizei. Der oder die Täter hebelten eine Tür zu einer Lagerhalle auf und gelangten so in den Gebäudekomplex. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und öffneten einen Tresor mit einem Trennschleifer. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

