Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Mehrere tausend Euro Schaden entstanden bei einem Unfall in der Friedrichstraße, der sich am Dienstagnachmittag ereignete. Ein 18-Jähriger wechselte gegen 17.25 Uhr mit seinem Audi vom linken auf den mittleren Fahrstreifen und übersah dabei einen dort fahrenden 40-Jährigen, der mit einem Skoda unterwegs war. Dieser setzte seine Fahrt nach dem Unfall unerlaubt fort, konnte aber rasch ermittelt werden.

Aalen. Auffahrunfall

In der Stiewingstraße ereignete sich am Dienstag ein Auffahrunfall, bei dem rund 4000 Euro Schaden entstand. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 25-jährige Fahrerin eines Alfa Romeo auf den Audi einer 49-Jährigen auf.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Eine 58-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Dienstag gegen 16.45 Uhr von der Abfahrt der B29 nach links in die Lorcher Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 38-jährigen Mercedes-Fahrers. Bei dem Unfall entstand rund 7000 Euro Schaden.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer verletzt

Ein 50 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Aalner Straße nach rechts in einen Parkplatz einfahren. Dabei übersah er einen auf dem dortigen Radweg fahrenden 24-jährigen Radfahrer. Dieser wurde bei dem Unfall verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Böbingen: Unfall mit drei Beteiligten

Rund 10.000 Euro Schaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich am Dienstagnachmittag in der Mögglinger Straße ereignete. Ein 70-jähriger Polo-Fahrer fuhr gegen 16.20 Uhr auf den VW Fox einer 61-Jährigen auf, der in der Folge noch auf den Peugeot 206 eines 35-Jährigen aufgeschoben wurde.

