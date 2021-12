Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen mutwillig beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfallflucht

In der Hinteren Straße ereignete sich am Mittwochmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß im Zeitraum von 11 Uhr und 11.50 Uhr gegen einen dort parkenden Mercedes und beschädigte diesen. Die Polizei hat nun Ermittlungen nach dem geflüchteten Autofahrer aufgenommen und bittet um entsprechende Hinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Weinstadt: Auffahrunfall

Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer wollte am Mittwochnachmittag kurz nach 14 Uhr von einem Parkplatz auf die Landesstraße 1201 einfahren. Hierbei erkannte er nicht, wie eine vorausfahrende Mercedes-Fahrerin an der Einmündung verkehrsbedingt stoppte und fuhr auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13000 Euro. Die 50-jährige Autofahrerin wurde beim Aufprall leicht verletzt.

Schorndorf: 15.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Eine 28 Jahre alte Audi-Fahrerin fuhr am Dienstag kurz nach 13:30 die Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte entlang. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass der Verkehr aufgrund eines Linksabbiegers ins Stocken geriet und fuhr auf den vor ihr stehenden Mercedes einer 50-Jährigen auf. Der Mercedes wurde anschließend auf den davorstehenden Renault eines 68-Jährigen aufgeschoben. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Korb: Unfallflucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag in der Daimlerstraße einen geparkten Pkw und verursachte an diesem 500 Euro Sachschaden. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne die notwendigen Schritte zur Schadensregulierung einzuleiten. Zeugenhinweise auf den bislang unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hegnach: Reifen zerstochen

Zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 8:30 wurde in der Gottlieb-Daimler-Straße ein Reifen eines in der Gottlieb-Daimler-Straße geparkten Peugeot zerstochen. Entsprechende Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winterbach: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 6:15 Uhr auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Eine 22 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo wollte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei den Ford Ka einer 30-Jährigen. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

