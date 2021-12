Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Waldstetten: Kollision beim Einfahren

Am Dienstag, um kurz vor 16 Uhr, wollte eine 18-jährige Mercedes Fahrerin aus einem Parkplatz in der Gmünder Straße auf die Bettringer Straße einfahren. Dabei übersah sie ein dort in dieselbe Richtung fahrenden PKW, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Lauchheim: Unfall beim Spurwechsel

Gegen 19:00 Uhr befuhr am Dienstag ein 52-Jähriger mit seinem Sprinter die A7 von Westhausen in Richtung Oberkochen. Beim Fahrbahnwechsel übersah er aufgrund von Nebel den nachfolgenden Verkehr und prallte mit einem heranfahrenden VW-Golf eines 39-Jährigen zusammen. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 12000 Euro Schaden

Im Kreuzungsbereich der K3292 zur B19-Auffahrt Oberkochen-Nord missachtete am Mittwochfrüh gegen 06:40 Uhr ein 18-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt eines 21-jährigen Audi A3-Fahrers. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und mussten zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12000 Euro.

Neresheim: Ins Schleudern geraten

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer die Anschlussstelle der A7 von Oberkochen in Richtung Westhausen. Im Kurvenbereich der Ausfahrt kam er gegen 16.20 Uhr, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf den Seitenstreifen. Im weiteren Verlauf schleuderte er über die Auffahrtspur, prallte dort an die Böschung und kam neben der Fahrbahn - entgegen der Fahrtrichtung - zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell