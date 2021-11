Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Rottweil) Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn

Rottweil (ots)

Die Verkehrspolizei hat am Montagmorgen gegen 4 Uhr an der Autobahnausfahrt Rottweil einen Seat-Fahrer festgestellt, der bereits auf dem Streckenabschnitt zuvor Schlangenlinien fuhr und dort sogar teilweise den Standstreifen benutzte. Am Parkplatz Eschachtal, wurde der Fahrer des Schweizer Mini-Van einer Kontrolle unterzogen und dabei der Verdacht von Drogeneinfluss festgestellt. Ein durchgeführter Test bestätigte dies. Gegenüber den Beamten räumt der 42-Jährige bei der Kontrolle ein, synthetische Drogen konsumiert zu haben. Dem Mann wurde daraufhin in eine Klinik gebracht und eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er abgeben und eine Sicherheitsleistung bezahlen, da er in Deutschland keinen Wohnsitz hatte. Zudem behielten die Beamen der Verkehrspolizei auch die Autoschlüssel ein.

