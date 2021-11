Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mercedes verliert auf der Autobahn ein Rad (28.11.2021)

Tuningen (ots)

Das hinterer linke Rad verloren hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 17 Uhr auf der Autobahn 81. Ein 57-Jähriger war mit einem älteren Mercedes E 300 in Fahrtrichtung Singen unterwegs, als sich das Hinterrad an seinem Auto löste. Es rollte über die Autobahn und blieb an der Mittelleitplanke liegen. Der Mann konnte sein Auto auf den Standstreifen lenken, wo es kurze Zeit ein Abschleppdienst abholte. Durch den Vorfall kam es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell