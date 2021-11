Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto beschädigt (24.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bereits am Mittwoch ist es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto auf der Zollernstraße gekommen. Unbekannte beschädigten vor dem Haus Nummer 34 einen Suzuki Swift, indem sie einen Außenspiegel des Autos abtraten und so einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro verursachten. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0, entgegen.

