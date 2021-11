Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Zu schnell auf schneeglatter Straße unterwegs (27.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Samstag gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße 5734 zwischen Bad Dürrheim und Marbach verursacht hat. Eine 29-jährige Audi Q5-Fahrerin fuhr in Richtung Marbach. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn kam sie ins Schleudern und nach links von der Straße ab, wo sie gegen eine Leitplanke prallte. Dabei entstand an ihrem Auto erheblicher Sachschaden. Der Audi musste von einem Abschleppdienst aufgeladen werden, da beim Zusammenstoß ein Vorderrad abriss. Die Insassen des Autos blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell