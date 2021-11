Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkrs. KN)Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person (27.11.2021

Hilzingen (ots)

Ein 32-jähriger Lenker eines Pkw Hyundai befuhr am späten Samstagabend, gegen 23.20 Uhr, in alkoholisiertem Zustand vom Hohentwiel kommend die dortigen Feldwege in Richtung Hilzingen. Im Bereich des Rennweges (Höhe Hohentwieltunnel) kam er nach rechts vom Feldweg ab und kam in der angrenzenden abschüssigen Wiese zum Stehen. Anwesende Freunde versuchten den verunfallten Pkw-Lenker aus seinem Fahrzeug zu bergen, als das nicht gesicherte Fahrzeug sich selbstständig machte und den Pkw-Lenker mitschleifte. Dieser geriet unter das rollende Fahrzeug und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des Pkw-Lenkers feststellen. Neben dem Notarzt waren 8 Fahrzeuge der Feuerwehren Singen und Gottmadingen sowie ein Rettungswagen und das Kriseninterventionsteam des DRK im Einsatz. Am Pkw Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

