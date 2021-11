Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Obereschach, Lkrs. VS)Unbekannte beschädigen Grab (27.11.2021)

Obereschach (ots)

Auf dem Friedhof in Obereschach wurde im Zeitraum von Freitag- bis Samstagnachmittag durch Unbekannte ein Grab beschädigt. Es wurde ein Holzkreuz herausgerissen, ein Holzaufsteller mit Bild beschädigt sowie ein Grablicht zertrümmert. Bei einer Überprüfung konnten keine weiteren Verwüstungen an anderen Gräbern festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen in Verbindung zu setzen (Tel. 07721 601-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell